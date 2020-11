esclusiva Valcareggi: "Juve favorita scudetto. Viola, in punizione 4-5 giocatori"

Furio Valcareggi agente di lunga esperienza ha espresso nel corso del TMW News - il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com - la sua opinione sulla lotta scudetto: "Se Ibra manca per un mesetto per infortunio è un'assenza che si farà sentire. E' l'80% per il Milan. La mia favorita scudetto è la Juve che ha un CR7 straordinario. Poi vedo Inter e Napoli".

L'Inter troverà stabilità?

"Ieri vedevo la partita e all'ultimo cambio è stato inserito Nainggolan: c'è ricchezza smodata, c'è un Lukaku che fa sempre. Barella poi è uno dei migliori centrocampisti al mondo, più potente di De Rossi. E rispetto a Tardelli ha più forza, va più orizzontale. Nonostante tutto finisce la gara senza una goccia di sudore. Dovrebbe limitare i cartellini gialli per proteste, l'ho detto anche al suo procuratore che è un mio amico (Beltrami, ndr)".

Fiorentina ancora deludente. Perché?

"E' stata quella di ieri una prestazione imbarazzante da parte di vari calciatori, come Kouamè, Amrabat che pare aver mandato il fratello, Biraghi, Milenkovic. Una prestazione orribile, la colpa è dei calciatori. Rimedi? Metterei in punizione quei 4-5 calciatori che ora sono al di sotto del loro standard. Non li farei giocare, non ci sono altre soluzioni".

