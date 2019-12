ESCLUSIVA TMW - Valcareggi: "Juve? Scudetto. Chiesa via a gennaio o..."

© foto di Federico De Luca

Furio Valcareggi analizza tanti temi legati al campionato e al mercato. "La Lazio - dice a TMW - è candidata allo scudetto, è a tre punti dalla vetta ed è lecito sperare. La squadra è molto forte, anche come rosa secondo me è attrezzata. Sono ben organizzati, il ds è fantastico, Lotito ha intuizioni eccezionali e Inzaghi gestisce benissimo la situazione. Lo scudetto lo vince però a mio parere la Juve, dietro a Inter e Lazio. Quanto ai nerazzurri ha avuto problemi di rosa: senza Barella e Sensi perdi l'80% del centrocampo. Conte punta molto su Vidal, con Barella e Sensi sarebbe un gran centrocampo". Poi su Gattuso: "Lo conosco da tanti anni, però quando si parla di lui bisogna ricordarsi che non lo si prende da giocatore ma da allenatore. La grinta si trasmette male ai giocatori. Come tecnico è migliorato moltissimo, è equilibrato, sa di calcio e ha cervello. Però se un calciatore non ha grinta non gliela può infondere. Il caso Insigne? Parlerei con lui e Raiola e gli chiederei se vuole restare o no. E' un discorso simile a quello di Chiesa a Firenze. Se non vuol restare, separiamoci subito, già a gennaio. Anche con Chiesa se non vuole restare mi separerei a gennaio. Oppure, visto che i dirigenti stanno lavorando in questo senso, si arriva ad una tregua armata e l'addio sarà a giugno. Però fino a giugno serve l'80% delle prestazioni e che giochi quel Chiesa che ora sta mancando"

