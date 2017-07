ESCLUSIVA TMW - Valcareggi: "Prendere Borja a quattro milioni è... ricettazione"

© foto di Federico De Luca

Furio Valcareggi noto agente ha parlato a TMW della stagione che verrà ("Sogno un campionato più aperto in cui sia spazio per il centro-sud, l'egemonia Juve dovrebbe finire...") e anche del suo assistito Giaccherini: "Vediamo, se il Napoli prende vari esterni troveremo un'altra soluzione. Sarà un colpo di mercato dal 15 agosto in poi. Ora va a Dimaro e farà una bella preparazione. Possono permetterselo le big, merita lo stipedio che ha. Chi lo prende fa un affare perchè ricopre più ruoli. Ipotesi Fiorentina? Potrebbe essere, se va via Borja Valero lui in quella zona fa più chilometri e ha più soluzioni per far gol". A proposito dello spagnolo dice: "E' una carissima persona però ha fatto un contratto importantissimo con l'Inter 3-4 settimane, a cifre elevate, una prodezza che il procuratore di Borja ha fatto, vista l'età. La Fiorentina però ricaverebbe solo 4 milioni: pagarlo questa cifra è ricettazione... La Fiorentina ne vuole otto e a fronte di questo calerebbe l'ingaggio del giocatore. Pagandolo meno, invece, lo stipendio verrebbe alzato".

