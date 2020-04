esclusiva Valdo: "Fiorentina e Roma le mie occasioni mancate. Ora sono ct del Congo"

"Con Valdo entreremo in Uefa", diceva trent'anni fa Sebastiao Lazaroni, all'epoca tecnico della Fiorentina. Lo aveva avuto nella sua Seleçao e sapeva quale fosse la sua importanza a livello tattico. Valdo, centrocampista brasiliano elegante, era in quel momento al Benfica dove era ritenuto uno dei migliori nel suo ruolo, un organizzatore di gioco intelligente e geometrico. Il club portoghese era però restio a cederlo e giocava al rialzo con il club viola che era stato appena acquistato da Mario Cecchi Gori. Fu un autentico tormentone estivo nel '90 e alla fine Valdo a Firenze non arrivò (i viola per la cronaca non andarono in Uefa, chiusero al dodicesimo posto). A distanza di tanto tempo lo stesso Valdo, ora ct della Repubblica del Congo, confessa: "Lazaroni insisteva molto per avermi ma in realtà ci furono anche altri due tentativi della Fiorentina negli anni successivi. Mi voleva anche Ranieri - racconta a Tuttomercatoweb.com - e mi sarebbe in effetti piaciuto giocare nella Fiorentina. Firenze è bella e sono stato alcune volte come turista. In quegli anni però i trasferimenti erano più complicati rispetto ad oggi e se un club si metteva in testa di non cedere un giocatore non c'era granché da fare. Peccato perché è stata una bella Fiorentina quella degli anni Novanta, con Batigol e Rui Costa. Tra l'altro i miei discendenti sono italiani, di Treviso".

Le è insomma mancata un'esperienza in Italia?

"Sì ma la vita è così. Oltre ad aver avuto l'opportunità di giocare nella Fiorentina mi cercarono anche la Roma e il Milan. Nessuna si concretizzò ma andai molto vicino anche a vestire la maglia giallorossa. Col club romanista avevo firmato un precontratto: era la stagione '90-91 e col Benfica in Uefa giocai due volte contro la Roma facendo grandi prestazioni. Peruzzi si superò, anche sulle mie conclusioni. Piacqui molto alla Roma e ero a fine contratto con il Benfica. Era tutto fatto ma purtroppo nel gennaio del '91 il presidente Dino Viola morì e il mio trasferimento svanì perché occorreva aspettare l'elezione del nuovo presidente. Il precontratto restò nullo".

Che cosa ha significato per lei essere un idolo del Benfica?

"Mi dà grande gioia e significa che ho fatto un bel lavoro in campo, lasciando le porte aperte per altri brasiliaini dopo di me. Nel Benfica mi sento a casa, anzi dopo tutto questo tempo posso dire che è la mia casa".

Come si è concretizzata invece la possibilità di diventare ct del Congo?

"Tutto è nato grazie ad un mio amico che lavora come rappresentante della Nike, si chiama Eric Touminet. Lui mi ha presentato a Pierre Koukoun che è stato l'artefice del mio arrivo a ct della nazionale. Mi chiese se ero interessato a guidare una squadra africana e gli risposi di sì. Aveva contatti con la nazionale del Congo e allora dissi: 'sediamoci e vediamo i progetti'. E così dal 2017 sono là e le cose stanno andando bene. Il livello del calcio del campionato congolese non è così forte come in Europa ma è comunque buono. Mancano gli investimenti, le imprese dovrebbero investire di più dando le condizioni giuste ai club per migliori infrastrutture. Il mio obiettivo con la Nazionale è, dopo che questa pandemia sarà passata, qualificarsi per la CAN 2021, la coppa d'Africa per nazioni".

Che pensa invece del campionato italiano e qual è il segreto di CR7?

"Il campionato italiano è molto equilibrato e molto interessante. Se riprende credo che sarà una bella lotta fino alla fine. Quanto al segreto di CR7 è la professionalità: è diverso dagli altri, si dà al cento per cento in quel fa, senza contare il suo talento, la capacità di allenarsi e la sua passione".

Da grande conoscitore del Portogallo, che idea si è fatto su Rafael Leao?

"Lo seguo da lontano ma è un buon giocatore, ha tutto, compresa una bella struttura fisica. Credo che debba solo avere più fiducia in se stesso e lavorare sempre di più".

Che prevede invece per Joao Felix? Può essere il nuovo CR7?

"Come ex del Benfica sono un grande fan di Joao Felix. E' un giocatore molto intelligente, tecnico, rapido nell'esecuzione. Ha tutto e tutti si aspettano grandi cose da lui. E' all'Atletico Madrid e a mio modo di vedere non è la miglior squadra per lui, considerato lo stile di gioco. Lo vedo più da Barcellona, Real Madrid o Manchester City. Ma spero che con la scelta che ha fatto possa raggiungere i suoi obiettivi. Non trovo nessuna somiglianza con CR7, sono stili differenti. CR7 è CR7, Joao Felix può lasciare il suo segno seguendo il suo percorso".

Trai tanti big con cui ha giocato qual è stato il migliore?

"Ho avuto il piacere di giocare con tanti calciatori forti: Zico, Falcao, Cerezo, Dirceu, Branco, Junior, Oscar, Edinho, Careca, Romario, Muller, Bebeto. Il lotto è vasto. Ho giocato anche con Weah, Ginola, Rui Costa. Citarne uno è dura".

E tra gli italiani della sua epoca chi è stato il più forte?

"Baresi, Maldini, Vialli, Mancini, Baggio, Pirlo, Del Piero, Totti. L'Italia ha sempre sfornato grandi giocatori. Mi piace ora veder giocare Insigne, o 'pequeno' (il piccolo) del Napoli. Lo vedo differente dagli altri, con un tocco del pallone raffinato e una capacità di finalizzazione fantastica".

Ci dica la sua sui giovani Filipe Jota e Trincao...

Filipe Jota è un centrocampista che rappresenta una grande promessa del calcio portoghese. Ha grande futuro davanti a sè. Ha tutto, così come Trincao che può giocare sulle fasce e anche come centrocampista avanzato. Bisogna fare i complimenti ai settori giovanili dei club portoghesi perchè quasi tutti gli anni escono almeno 5-6 giocatori molto interessanti, dal Braga, dal Maritimo, dallo Sporting, dal Benfica, dal Vitoria Guimaraes". .