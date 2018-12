© foto di Federico De Luca

"Di fronte ad episodi come quello di ieri nei confronti di Koulibaly (i buu razzisti, ndr), bisogna sospendere le partite". Antonello Valentini a lungo capo ufficio stampa della Figc e poi in seguito dg, ha le idee chiare: "Occorre fermarle finchè i cori non finiscono - dice a Tuttomercatoweb.com - serve del resto una presa di posizione forte visto che questi atteggiamenti vanno ancora avanti. Occorre la mano ferma della Figc in questo caso".

Servirebbe anche l'interruzione totale della partita?

"Credo che l'ipotesi di far finire la partita e mandare tutti a casa debba essere presa in considerazione dalla autorità di Pubblica Sicurezza che possono avere una visione più completa della situazione".

Se si sospende una partita si risolve davvero il problema?

"Bisogna continuare a lavorare con fiducia. Non sui può più tollerare questa situazione. Tra l'altro i biglietti sono nominativi e si può quindi arrivare a sapere da chi partono certi cori".