ESCLUSIVA TMW - Valzer dei ds. Il Sassuolo pensa a Pradè

Non si interrompe il valzer degli uomini mercato in Italia. Occhio anche a Sassuolo, dove potrebbe non limitarsi al passaggio di Giovanni Rossi al Cagliari il cambiamento in società. Secondo quanto trapela nelle ultime ore sulle frequenze di radiomercato, intercettato da Tuttomercatoweb.com, il club neroverde penserebbe a Daniele Pradè. Contratto in scadenza a giugno con la Sampdoria, il dt blucerchiato piacerebbe molto come profilo al club di Squinzi.