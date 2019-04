ESCLUSIVA TMW - Van Dongen: "Solo con De Jong l'Ajax può farcela"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

Volto di Fox Sports Olanda, Milan van Dongen è a Torino dove racconterà Juventus-Ajax. Per Tuttomercatoweb.com, nel giorno della gara di ritorno dopo l'1-1 dell'andata alla Johan Cruyff Arena, racconta il suo punto di vista sulla partita. "La Juventus è una squadra forte, con una grande mentalità ma l'Ajax gioca bene. Anzi: all'andata devo dire che ha giocato in assoluto la miglior partita della stagione".

E non è andato oltre all'1-1.

"Purtroppo sì: tanto gioco, tante idee, tanta bellezza e una sola rete. E' stato poco concreto".

Dall'altra parte una Juventus così così. E Cristiano Ronaldo.

"Non ce lo aspettavamo alla Juve, sono sincero. In Olanda vediamo un campionato in declino, in Italia: stadi vecchi, poca innovazione, non è più quello di Van Basten, Rijkaard e Gullit. Per questo brava, bravissima la Juventus".

Dove potrebbe andare De Ligt?

"Non credo: è amico di De Jong, sogna il Barcellona e... Credo finirà lì".

Dovrebbe giocare. E se così non fosse?

"Se oggi non dovesse farcela, zero chances per l'Ajax. E' la fonte universale del gioco della squadra, è stato in grado di accendere una nuova luce anche nella Nazionale".

Come finirà a suo avviso la partita?

"Ha ragione Allegri: non uno 0-0. E credo che alla fine la Juventus passerà".