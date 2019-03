ESCLUSIVA TMW - Van 't Schip: "L'Ajax ha cambiato filosofia. Ramos? Stupido"

Ajax tra le migliori 8 d'Europa. Non succedeva da 16 anni. John van 't Schip, vecchia conoscenza del calcio italiano e bandiera proprio dei lancieri, con i quali ha vinto una Coppa delle Coppe e una Coppa UEFA, ci parla proprio dell'impresa della squadra di Erik ten Hag. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb:

L'Ajax torna fra le grandi d'Europa. Cosa è cambiato?

"Dall'anno scorso si è deciso di cambiare strategia, prendendo anche a costo di pagare molti giocatori più esperti e alzando il budget ingaggi. L'anno scorso è arrivato Ziyech, in questa stagione gente esperta come Tadic e Blind. Esperienza che si mescola al talento dei tanti giovani cresciuti nel club o pescati attraverso uno scouting che è fiore all'occhiello da sempre dell'Ajax. Questo cambio di filosofia sta pagando anche a livello internazionale".

Louis van Gaal ha paragonato questa squadra alla sua che vinceva a metà anni novanta in Europa

"Sono d'accordo con lui. L'unica differenza è che in questa squadra manca magari un po' di continuità e ci vorrebbe più concentrazione. Se però questo gruppo è nello spirito giusto, col talento a disposizione può vincere contro chiunque. E ieri lo ha dimostrato".

Ramos evidentemente non lo sapeva, visto il giallo strategico rimediato all'andata

"Ha sottovalutato l'Ajax. Grave errore dato che all'andata avrà visto come aveva giocato bene, direi che già all'andata gli olandesi meritavano di vincere. Stupido Ramos nel farsi ammonire apposta, credendo di poter vincere a Madrid. E poi la storia insegna che l'Ajax ha sempre fatto bene a Madrid".

Ieri sera è salito in cattedra Tadic, con un gol bellissimo e due assist incredibili. Eppure solo a 30 anni l'Europa intera ha potuto ammirare il suo talento

"In campionato Tadic gioca in un ruolo diverso, più da ala per lasciare a Dolberg il ruolo di punta centrale. In Champions gioca come centravanti e lo fa molto bene, perché sa proteggere palla e individualmente fa la differenza".

Questo Ajax può vincere la Champions?

"È una possibilità, anche se chiaramente Manchester City, Paris Saint-Germain e Barcellona sono superiori. Anche il Bayern lo sarebbe ma si è visto nella fase a gironi come l'Ajax abbia giocato meglio dei bavaresi. E adesso mancherà l'effetto sorpresa, perché dopo quel che è successo a Madrid nessuno sottovaluterà l'Ajax".