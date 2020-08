esclusiva Vannucchi scherza: “Con me in campo Spezia in A anni prima...”

Ighli Vannucchi ex giocatore tra le altre dello Spezia ha parlato a TMW nell'intervista che potete vedere sotto soffermandosi sulla squadra di Italiano: "Stagione trionfale, sono contento. La tifoseria è appassionata e il presidente ambizioso. Spero che resti Italiano, lo conosco, ragazzo d'oro. L'ho visto in panchina ed è una discreta... iena. Ha fatto un'impresa epica e gli auguro grandi successi". Poi ha detto: "Dopo aver vinto il Triplete in Lega Pro il ds mi aveva assicurato che sarei rimasto allo Spezia. C'era un bellissimo legame con l'ambiente. Se ripenso che dopo il mio addio ci hanno messo dieci anni per arrivare in A, dico che se mi avessero tenuto i tempi si sarebbero accorciati... (ride,ndr)” Clicca sotto per guardare l'intervista in cui si parla anche di Juve e non solo

