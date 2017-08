ESCLUSIVA TMW - Vatta: "Torino giusto per Niang. Zappa? Avrei chiesto 50 mln"

Sergio Vatta, grandissimo scopritore di talenti e bandiera del Torino ha parlato dello scoppiettante mercato dei granata che hanno oggi acquistato Niang dal Milan e ceduto Zappacosta al Cheslea per 25 milioni di euro. "Premetto che Mihajlovic è un tecnico apprezzabile e che si sta indirizzando verso le esigenze e le necessità del Toro. Che non è in questo l'Inter o il Milan dal punto di vista degli investimenti. Mihajlovic -prosegue Vatta a Tuttomercatoweb.com - è un tecnico di cui mi fido, anche per la crescita dei giovani a cui tengo particolarmente. Parlando di Niang, credo che abbia bisogno non di una grande squadra ma di una squadra che aspira a diventare grande. Al Torino se la squadra non va benissimo nessuno se la prenderebbe con Niang. E' un giocatore recuperabile, ci si può lavorare..."

E della cessione di Zappacosta che pensa?

"Vista l'aria che tira avrebbero dovuto chiedere 50 milioni, non venticinque"

Aver tenuto Belotti è un bel colpo...

"Dissi tempo fa a Cairo che per cinquanta milioni assolutamente sarebbe stato un errore cederlo. Per 100 si poteva organizzare la cessione pensando poi di andare a prendere 2-3 calciatori di livello".