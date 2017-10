ESCLUSIVA TMW - Vecchi: "Milan, ora svolta. Buffon? In forma da vent'anni"

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Milan-Juve sarà anche la sfida tra Donnarumma e Buffon. Il nuovo che avanza contro la solidità di colui che è stato appena eletto miglior portiere del 2017. Ne abbiamo parlato con William Vecchi a lungo preparatore dei portieri del Milan e per un paio di stagioni anche della Juventus. "Innanzitutto dico che questa sfida è molto importante per il Milan e da milanista spero in un risultato utile per i rossoneri".

Ma la svolta è arrivata?

"La squadra è reduce da una bella gara col Chievo ma quello di domani è un altro testi significativo. Si capirà se ha davvero svoltato..."

Chi sarà più sollecitato a suo parere? Buffon o Donnarumma?

"Spero Buffon, lo dico sempre da milanista".

Buffon è più in forma adesso?

"Sono vent'anni che è in forma..."

Montella invece come lo sta vedendo? E' finora spesso sul banco degli imputati...

"In questo calcio se non fai risultati e soprattutto se tutto questo accade al Milan è chiaro sei in discussione. Non ci sono alternative, ma lo sanno tutti. In ogni caso mi sembra che Montella stia reagendo bene alle critiche".

Ma il Milan dove potrà arrivare?

"Se ha svoltato può arrivare al quarto posto".

Tornando a Donnarumma come lo giudica finora, in questo avvio di stagione?

"Perchè? Ha sbagliato qualcosa? Forse l'anno scorso veniva visto con un occhio diverso o comunque lo vedevate sempre decisivo perché era la novità. Adesso sta facendo il suo: Donnarumma è una risorsa per il Milan e per il calcio italiano".