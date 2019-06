ESCLUSIVA TMW - Venerato (Rai): "Fiorentina, Gattuso idea che piace"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato a margine dell'evento Football Leader che si è svolto a Napoli:

Cosa dobbiamo aspettarci da Commisso e dalla nuova Fiorentina? "Innanzitutto si meritano due parole i Della Valle, non dobbiamo scordarci quello che hanno fatto, al di là dell'ultimo periodo sfortunato. Commisso a pelle mi sta simpatico, vediamo se riuscirà a riportare il sorriso a Firenze".

Che tipo di allenatore arriverà alla Fiorentina? "Qualche giorno fa ho ipotizzato l'idea Gattuso, che secondo me ha fatto benissimo al Milan. E' valido e credo possa piacere alla Fiorentina. Poi c'è la suggestione Spalletti, grande allenatore anche se all'Inter non mi è piaciuto. Poi conterà ripartire da una bandiera come Antognoni: è importante all'inizio avere accanto con un'icona accanto. Per i manager i nomi che girano non mi sembrano da poco, come ad esempio Gandini".

Come andrà finire per Chiesa? "E' dura presentarsi ai nuovi tifosi cedendo il giocatore più importante, non è il massimo. Ma se arrivano certe offerte la Fiorentina potrebbe fare un mercato importante".

