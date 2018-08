ESCLUSIVA TMW - Venerato: "Il Napoli ci ha provato per Lasagna e Immobile"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Il Napoli vale tanto o poco, questo lo dimostrerà poco. E' una squadra che parte da 91 punti, ma ha cambiato allenatore e non si è rafforzata al pari delle altre sul mercato. Difficilmente secondo me si ripeterà il secondo posto dello scorso anno. Vedo meglio l'Inter come anti-Juve. Il Napoli può lottare per la Champions League, ma i primi due posti sono blindati. Non penso che si possa competere per lo scudetto".

Cosa pensi di Ospina? "E' un buon portiere, arriva dall'Arsenal. Preferivo leggermente Ochoa, ma solo perché lo conosco meglio. Ma io credo molto in Meret, sfortunato in questo inizio di stagione, ma quando recupererà può dire la sua e diventare il futuro della Nazionale. E' un grande acquisto".

Sull'attaccante: "Il Napoli non vuole rimpiazzare Inglese, così ha fatto sapere, ma qualche tentativo è stato fatto per Lasagna e per Immobile, per cui una telefonata alla Lazio è stata fatta".

In basso il video della nostra intervista completa.