ESCLUSIVA TMW - Ventura: “Voglio rientrare. Tre mesi non cancellano tanti anni”

“Non vedo l’ora di rientrare”. A parlare in esclusiva a TuttoMercatoWeb è l’ex commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura. Poche intenzioni di affrontare l’argomento Nazionale, meglio mettersi alle spalle una parentesi negativa e pensare alla prossima tappa. “Anche perché fino alla Spagna...”, aggiunge l’ex ct azzurro, con un po’ di rammarico. “Paura dei club di prendermi per come mi sono lasciato con la Nazionale? Spero di no... trentacinque anni di calcio non possono essere cancellati da tre mesi di...non calcio”.

