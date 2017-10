ESCLUSIVA TMW - Verona, ag. Romulo: "Altro che finito. Obiettivo Russia 2018"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una conclusione al volo col piatto destro per permettere all'Hellas Verona di conquistare la sua prima vittoria in questo campionato. Un gol per scacciare le paure e tornare a realizzare una rete in Serie A dopo tre anni e mezzo. E' stato Romulo l'uomo decisivo ieri sera al Bentegodi nella sfida tra dentro o fuori tra gli scaligeri e il Benevento. Per parlare del suo gol e non solo, Tuttomercatoweb.com ha contattato il suo procuratore Alex Firmino: "Credo che questa prima vittoria sia importante per tutti, la squadra aveva bisogno di fiducia e, adesso, molti giocatori disputeranno gare migliori. Adesso c'è il derby, una gara che bisognerà affrontare col giusto spirito".

Il Verona finalmente ha trovato una sua quadratura. Quello di interno di centrocampo resta il ruolo preferito di Romulo?

"Romulo nel 4-3-3 può giocare in due-tre ruoli, però non possiamo dimenticare che lui ha conquistato la nazionale italiana giocando a centrocampo. In quel ruolo può sprigionare la sua forza e velocità in fase offensiva e aiutare nel posizionamento difensivo. Ieri ha corso molto per aiutare la squadra".

E' tornato al gol dopo tre stagioni e mezzo e la parentesi alla Juve. Una risposta importante a chi lo dava per finito ad alti livelli.

"Secondo me in questa stagione ha già disputato buone partite contro Roma, Lazio, Fiorentina e Napoli. Chi parlava di giocatore finito evidentemente non conosceva il suo valore, è un giocatore che ha sempre superato tutte le sfide della sua vita. E dico più: crediamo che lui possa ancora prendere parte al Mondiale. L'ultimo l'ha perso per una lesione e adesso lavorerà fino alla fine per una nuova opportunità. E' forte di testa e fisicamente, giocherà ancora per molto ad alti livelli".