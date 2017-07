ESCLUSIVA TMW - Verona, domani le visite di Cerci: i dettagli dell'accordo

Fonte: Marco Conterio

Alessio Cerci torna in Italia, accordo raggiunto con l'Hellas Verona. Domani l'ormai ex Atletico Madrid sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il suo nuovo club. Come raccolto da TMW Cerci firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo biennale legata alla salvezza. Per Cerci ingaggio da giocatore importante, intorno al milione di euro a stagione.