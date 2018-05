ESCLUSIVA TMW - Verona, per il ruolo di ds sondaggio per Antonelli del Monza

Neopromosso, il Monza ha conquistato i play-off. Una stagione importante per la formazione lombarda ed è anche per questo che non mancano le attenzioni di mercato per il direttore sportivo Filippo Antonelli. "Il grande merito di questa prima parte di stagione è frutto della sinergia tra società, staff tecnico, squadra e tifosi”, ha avuto modo di dire negli scorsi giorni il giovane dirigente di Chieti. Secondo Tuttomercatoweb.com, nel giro dei sondaggi per prendere la scrivania da ds per la prossima stagione in Serie B, l'Hellas Verona avrebbe preso dei contatti con Antonelli.