ESCLUSIVA TMW - Verza: "Douglas Costa? Lo metterei in panchina per 2-3 gare"

© foto di Aldo Liverani

"E' brasiliano e come tanti suoi connazionali sono giocolieri e estrosi. Non mi stupisco, anche se alla Juventus certi comportamenti non li hanno mai accettati". Parla così Vinicio Verza, centrocampista bianconero negli anni Settanta e Ottanta, a proposito di Douglas Costa, l'esterno juventino che l’altro ieri era stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale e che ieri è volato a Parigi per festeggiare i 27 anni di Neymar. "Lo vedo un po' alla Nainggolan - dice a Tuttomercatoweb.com - sono quegli spiriti liberi che vogliono vivere il calcio senza pressioni e senza vincoli rischiando però di mettere in pericolo l'unione dello spogliatoio".

Sorpreso dal fatto che la juve non lo multerà ma ci sarà solo un richiamo?

"Poco tempo fa pensavo alla mia prima convocazione in prima squadra nella Juve: da parte nostra c'erano poche mancanze rispetto ad oggi. Il regolamento prevedeva: primo ammonimento un milione, secondo un milione e mezzo fino ad arrivare alla sospensione. Ora forse si è scelto di concedergli una seconda occasione".

Lei da dirigente come si sarebbe comportato?

"Io lo avrei lasciato in panchina due-tre gare. E' un funambolo ma ci sono comunque i sostituti. Allegri peraltro da questo punto di vista ha dimostrato di non tirarsi mai indietro. Quanto alla multa è sempre un provvedimento da tener presente considerato che se i giocatori vengono toccati nel portafogli poi ci pensano due volte..."