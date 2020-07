ESCLUSIVA TMW - Verza: "Juve più forte di tutte. Se non vinceva doveva darsi una... mazzata in testa"

esclusiva Verza: "Juve più forte di tutte. Se non vinceva doveva darsi una... mazzata in testa"

Vinicio Verza (due scudetti conquistati con la Juve) esprime la sua opinione a proposito del titolo conquistato dai bianconeri: "Per quanto riguarda il gioco non è stato quello che ci aspettava ma i giocatori non erano quelli che Sarri aveva in mente, così si è solo intravisto potenziale della squadra", dice a Tuttomercatoweb.com

Scudetto meritato alla fine per la Juve?

"Se avesse perso lo scudetto, sarebbe stata colpa sua. Era ed è superiore, ci sono stati alti e bassi ma il crollo della Lazio è stato pesante. Il lockdown ha fatto meglio alla Juve anche se qualche caduta c'è stata pure da parte dei bianconeri. Se avesse perso però si dovevano dare una mazzata in testa..."

E in Champions?

Sarà differente perchè troverà una squadra con cui dovrà vincere con due gol di scarto. Non sarà semplice e poi sarà comunque un terno al lotto con partite così ravvicinante. Vedremo chi arriverà più preparato e con la testa sul pezzo, peraltro ad agosto in un mese così particolare".

Che tipo di rafforzamento si aspetta per la Juve?

"E'già quadrata, servirà un sostituto di Chiellini, alla sua altezza, e poi un giocatore per reparto. La panchina è buona poi ci sarà da vedere il futuro di Higuain. In ogni caso credo che prenderà pezzi che completeranno la rosa".

Voto a Sarri?

Ha rivinto il campionato. Due obiettivi sono stati falliti se la Juve sarà eliminata dalla Champions l'annata non sarà positiva. Per ora è da 6,5. Ha dovuto lottare contro schemi predisposti inzialmente e ha dovuto fare modifiche, ma senza i giocatori fondamentali per lui".