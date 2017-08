ESCLUSIVA TMW - Verza: "Milan, punta su Kalinic. Ibra? Le minestre riscaldate..."

© foto di Aldo Liverani

E' ancora la caccia all'attaccante a tenere banco in casa Milan. I dirigenti si sono presi un momento di riflessione prima di passare all'azione finale. I nomi restano quelli di Ibrahimovic, Diego Costa, Kalinic e - più difficile - Belotti (complicato anche Aubameyang). Delle scelte che potrà operare il club rossonero abbiamo parlato con Vinicio Verza, ex centrocampista milanista. "Attaccanti veramente forti in giro adesso non ce ne sono - dice a Tuttomercatoweb.com - Diego Costa non mi sembra semplice da ingaggiare e allora punterei su Kalinic che si è fatto apprezzare in una piazza difficile come quella di Firenze. E' un giocatore interessante e anche come persona mi sembra un ragazzo serio. Al Milan serve anche l'uomo. Il campionato italiano è sempre il più difficile e Kalinic ha dimostrato di sapersela cavare molto bene".

E l'idea Ibra?

E' reduce da un infortunio. E come si suol dire le ministre riscaldate a volte non vanno bene. Lo abbiamo visto anche con Balotelli. Eviterei. Sia chiaro, è un vincente e dove è andato ha sempre vinto, Champions a parte. Però, anche se certamente con la forza del suo carattere si rimetterà al meglio, lascerei perdere. Bisogna puntare su giocatori diversi".

E per lo scudetto come vede il Milan?

"Ancora c'è un leggero gap da colmare con altre squadre. In particolare ho visto molto bene il Napoli. E' chiaro che da parte dei rossoneri ci sono stati parecchi passi avanti ma per parlare di scudetto, considerato anche l'amalgama che inevitabilmente dovrà esser trovato, occorrerà ancora aspettare".