ESCLUSIVA TMW - Vicenza, tre club di A studiano il gioiello Orlando

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Federico Gaetano

Tre club di A continuano a studiare da vicino le prestazioni di Francesco Orlando, esterno classe '96 del Vicenza. Il suo rendimento è stato osservato anche durante la gara contro il Verona, persa rocambolescamente negli ultimi minuti ma nella quale l'esterno si è distinto con ben due assist per Bellomo ed Esposito. Sugli spalti per lui c'erano scout di Atalanta, Bologna e Sassuolo, il cui interesse per il giocatore è noto già da qualche settimana.