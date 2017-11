ESCLUSIVA TMW - Vicepres Argentinos Jrs: "Diego, come lui nessuno mai"

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Diego Garofalo, vicepresidente dell'Argentinos Juniors, parla in esclusiva a Tuttomercatoweb.com dal WyScout Forum di Londra. "L'Argentinos forma i giocatori con la sua canterà, ha ragazzi che fanno la differenza. Abbiamo Gonzales, Mac Allister, Barbosa, tanti giocatori che saranno in Europa e che tra un anno saranno a giocare nel Vecchio Continente".

Quattro gol in sei partite. Gonzalez, classe 98, non è ancora pronto?

"Un anno o due ancora in Argentina, non deve bruciare i tempi e non affrettarli. Deve consolidarsi in patria, se i giocatori saltano un passaggio rischiano di bruciarsi. Se piace alla Roma? Si, possiamo confermare l'interesse. E poi se resta a lungo qui, e fa bene, costa anche di più, no?".

Siete stati il primo club di Maradona. Che rapporti ci sono?

"La relazione con Diego è bella, come sempre, dal primo giorno dell'insediamento del presidente. Quando tornerà in Argentina, tornerà a casa sua perché noi siamo la sua casa calcistica in Argentina".

Da chi l'ha conosciuto da vicino. Ci sarà un nuovo Diego?

"Non ci sarà mai uno come lui. È' unico. Qui era giovane, poi è andato al Napoli vincendo contro il potere del nord. Non ci sarà possibilità di averne un altro così".

L'Argentina sta soffrendo, intanto, a livello Nazionale, con un paradosso: Higuain non è in Nazionale.

"I numeri 9 mancano in tutto il mondo, in Argentina ci sono due che dovrebbero giocare con la Nazionale sempre come Icardi e Higuain. Il punto è che in questa Argentina ci sono giocatori che sono legati alle ultime grandi sconfitte e tra questi, purtroppo, c'è anche Messi. C'è un 'rifiuto', i tifosi pensano che questi giocatori non sentano la maglia come chi gioca in Argentina, come lo faceva anche Diego. Abbiamo perso tante finali, c'è rabbia verso questa Seleccion".