© foto di Insidefoto/Image Sport

Lionel Messi al Newell's Old Boys è l'ipotesi più remota ma al tempo stesso più romantica. Il ritorno del figliol prodigo dopo una intera carriera da professionista spesa in Europa. A giugno la Pulga potrebbe addirittura svincolarsi, in virtù di una clausola contrattuale che gli permetterebbe di chiudere con un anno d'anticipo il suo rapporto col Barcellona. L'ingaggio monstre, in caso di addio ai catalani suggerisce solo poche elette europee. Poi c'è la scelta di cuore, che suggerirebbe il ritorno a Rosario. Già in passato Messi ha dichiarato che vestire nuovamente la maglia rossonera del Newell's, stavolta della prima squadra, sarebbe un sogno: "Non so se riuscirò davvero a realizzarlo, anche perché non dipende solo da me. Ho tre figli" è quanto detto qualche mese fa. Contattato da Tuttomercatoweb il vicepresidente del club, Cristian D'Amico, ha così risposto a un futuro del campione: "È un sogno che non è solo di Messi, ma anche del Newell's e di tutto il Paese. Vederlo con la nostra maglia sarebbe qualcosa di incredibile. Ma questo dipende da lui e solo se si verificano situazioni che possano favorire il suo arrivo. Per il resto non possiamo dire altro". Sognare, per ora, ma niente più.