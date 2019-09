ESCLUSIVA TMW - Vicepres. Racing: "Musso può diventare il n° 1 dell'Argentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Musso è già una rivelazione, se così si può definire, di quest'avvio di stagione. Dopo una stagione in crescendo con l'Udinese, il portiere argentino ha ripreso infatti proprio da dove aveva lasciato: a suon di parate decisive, proprio come quella di ieri su Stepinski, per aiutare i bianconeri in un avvio di campionato non semplice. L'ennesima scommessa potenzialmente (stra)vinta dagli abili scout del club friulano, che a luglio 2018 se lo è aggiudicato per neanche quattro milioni di euro dal Racing Club de Avellaneda. Per commentare la crescita esponenziale di Musso, TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in Argentina proprio il vice-presidente de La Academia: Miguel Jimenez, intervistato in esclusiva con uno sguardo anche a Lautaro Martinez.

Jimenez, i miracoli di Musso sono ormai una certezza a Udine e in Serie A. La sorprende?

"Nient'affatto. Conosciamo bene il valore di Juan, per questo decidemmo di puntare su di lui quando era un ragazzino, dopo tanti anni di basket. Non a caso diventò il titolare della prima squadra del Racing Club dopo una sola stagione tra i grandi, la sua consacrazione in Italia non ci sorprende affatto".

Personalità, riflessi felini e tanta sicurezza, Musso è già entrato così anche nel giro dell'Albiceleste.

"Un traguardo meritatissimo. Juan è un professionista esemplare, un grande portiere e una persona squisita. Nessuno gli ha regalato niente e sono convinto che nei prossimi anni potrà giocarsela con tutti i portieri argentini per diventare il titolare della nostra Nazionale. D'altronde, è ancora giovane e ha qualità da predestinato".

Quale storico arquero argentino le ricorda?

"Direi Agustin Mario Cejas, una leggenda qui al Racing che proprio con questa maglia ha vinto un campionato, una Copa Libertadores e una Coppa Intercontinentale".

Chiosa, inevitabile, su un altro talento sbocciato proprio nel Racing Club: Lautaro Martinez. Può aiutare l'Inter a vincere il tanto atteso Scudetto quest'anno?

"Assolutamente sì. Vi ricordo che Lautaro non è solo il miglior attaccante argentino, ma il miglior cannoniere di tutto il Sudamerica. Sono sicurissimo che potrà aiutare la nuova Inter di mister Conte a competere fino alla fine per il titolo".