ESCLUSIVA TMW - Vidigal: "André Silva paga il Milan. È il Mondiale di Guedes"

I campioni d'Europa sono chiamati al riscatto nel palcoscenico mondiale. Nel 2014 fu flop, quattro anni prima i lusitani furono sfortunati nel trovare la Spagna agli ottavi di finale. E proprio con la Roja ci sarà l'esordio della squadra di Fernando Santos. Ai microfoni di Tuttomercatoweb José Luis Vidigal ci dice la sua su Cristiano Ronaldo e compagni:

Vidigal, dal flop a Brasile 2014 al trionfo a Euro 2016. Cosa aspettarsi adesso dal Portogallo?

"Da una squadra che ha vinto gli Europei evidentemente dobbiamo aspettarci tanto. Il Portogallo non sarà la selezione più forte del Mondiale, non sarà favorito per la vittoria finale ma è un candidato. Affrontare la Spagna all'esordio, proprio adesso con quel che è successo a loro, può essere un vantaggio e l'opportunità di vincere il girone. Questo ci porterebbe ad avere probabilmente un ottavo di finale morbido che ci potrebbe lanciare verso i quarti e magari in semifinale".

Gli ultimi due Mondiali di Cristiano Ronaldo sono stati deludenti

"Nel 2010 però era ancora un giovanotto, non il trascinatore che è oggi. Nel 2014 sappiamo cosa è successo, abbiamo perso la prima partita poi condizionata da un'espulsione e non ci siamo rialzati. Ma Cristiano Ronaldo è cresciuto, la Nazionale è diventata oggi una squadra rispettata e penso che sarà il suo Mondiale".

André Silva viene da una stagione negativa al Milan

"E questo ha condizionato anche il suo rendimento in Nazionale e penso che abbia perso la titolarità. In questo momento c'è Gonçalo Guedes che giocherà in coppia con Cristiano Ronaldo. Guedes ha caratteristiche diverse da André Silva, è forte fisicamente e intelligente tatticamente. Rientra facendo il quinto centrocampista chiudendo le fasce".

Il caos attorno allo Sporting e la querelle Ronaldo che vuole lasciare il Real Madrid non rischia di condizionare la Nazionale?

"La forza maggiore del Portogallo è l'equilibrio. Fernando Santos è molto esperto, sa come compattare e isolare il gruppo e i giocatori resteranno concentrati sulla Nazionale, senza pensare ai problemi relativi i rispettivi club. Sotto il profilo psicologico il Portogallo è molto forte".

Chi sarà la sorpresa del Mondiale?

"Bernardo Silva, anche se ormai è una certezza nel Manchester City, per me sarà protagonista. Ma soprattutto Gonçalo Guedes: è al top della forma e penso sarà il suo Mondiale".