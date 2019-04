ESCLUSIVA TMW - Vierchowod: "Bakayoko e Kessie? Una goliardata"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Raggiunto da TMW al 1° Quadrangolare della Solidarietà di Como, Pietro Vierchowod è tornato su quanto accaduto dopo Milan-Lazio, con Bakayoko e Kessie protagonisti ai danni di Acerbi: "È stata una goliardata, penso si siano resi conto di aver fatto una cazzata. Quando l'avversario perde non va bene fare questi gesti, penso che l'abbiano capito".

Gattuso ha chiesto scusa, il Milan li ha difesi. Un po' di confusione?

"Credo che loro due non ci abbiano neanche pensato, è giusto che una società li difenda. Si sono scusati, si è scusato Gattuso: penso che finisca lì, è inutile stare lì a ingigantire quanto accaduto".

Al di là dell'episodio, vittoria giusta per il Milan?

"Secondo me ha meritato, ero a San Siro e a parte i cinque minuti iniziali la Lazio ha pensato sempre a difendersi, senza creare grandi problemi. Il rigore per il Milan secondo me c'era e la vittoria è stata legittimata".

A Ferrara la Juve è scesa in campo con tanti ragazzi, qualcuno si è arrabbiato.

"Ci può stare. Ha fatto giocare dei ragazzi per preservare chi giocherà contro l'Ajax, sperando di fare risultato. Forse domenica alcuni giocatori non ci sarebbero stati a livello mentale".

L'Ajax che avversario sarà? Ha eliminato il Real.

"Iniziamo dal dire che a Madrid il Real non è la squadra che abbiamo visto fino all'anno scorso. Gli manca il giocatore migliore e ha sbagliato nell'esporsi al contropiede contro dei ragazzi che non avevano nulla da perdere. Per me hanno sbagliato l'impostazione tattica di quella partita".