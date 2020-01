ESCLUSIVA TMW - Vignola: "Hellas, Amrabat pronto per il salto. Juric sorpresa"

© foto di Lorenzo Marucci

Il Verona è al centro del mercato. Soprattutto perchè alcuni dei suoi giocatori sono al centro dell'interesse delle big. Da Amrabat a Kumbulla passando per Rrahmani. Di questi calciatori abbiamo parlato con Beniamino Vignola, veronese ed ex gialloblù. "Sono giocatori - dice a TMW - che io sto seguendo e che stanno godendo anche dell'ottimo campionato che la squadra di Juirc sta disputando. Hanno acquisito valore e il futuro è loro. Restando su Amrabat è un giocatore di grande futuro, pronto per il salto, l'ha dimostrato. Poi in questo momento è difficile dire se si troverà meglio in un ambiente o in un altro".

Poi ci sono Kumbulla e Rrahmani...

"Hanno le caratteristiche dei giocatori moderni, sono forti fisicamente. Kumbulla fa il centrale e gioca con grande personalità. Stesso discorso per Rrahmani, anche lui lo vedo pronto. Ma mi auguro che restino fino a giugno al Verona per consolidare la posizione di classifica e maturare ulteriormente".

Anche per Juric alla fine potrebbe arrivare il salto...

"E' stata una sorpresa per tutti. Veniva da un'annata difficile e sul mercato non c'erano stati colpi clamorosi. Ha trovato lo spirito giusto, ha fatto del suo stile l'anima della squadra. Il Verona aggredisce, attacca, sa soffrire e gioca un ottimo calcio. Verona potrebbe essere un trampolino di lancio".