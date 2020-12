ESCLUSIVA TMW - Vignola: "Juve, la qualità c'à. Negli anni scorsi era più attenta in fase difensiva"

esclusiva Vignola: "Juve, la qualità c'à. Negli anni scorsi era più attenta in fase difensiva"

Beniamino Vignola e le sue considerazioni sulla Juve che ancora in campionato non decolla: "Ultimamente - dice a TMW - pareva che Pirlo avesse trovato l'assetto e la strada giusta e anche risultati. Vincere in Italia è sempre dura, abbiamo visto anche anche ieri le difficoltà dell'Inter. La Juve comunque ha trovato il filo del gioco, non va dimenticato che ha giocato contro l'Atalanta che è una grande e gioca benissimo anche se ora la nominano in pochi. La squadra di Pirlo ha avuto le sue occasioni per chiuderla ma l'Atalanta non ha rubato nulla. I bianconeri non riescono a fare il salto di qualità definitivo, dando un segnale vero però restano tra le formazioni favorite. Il Milan peraltro ha iniziato a rallentare. La qualità nella Juve c'è ma se arriva qualche disattenzione come a Genova in occasione del pari puoi pagarle care. Ci sono momenti in cui occorre esser più cinici e chiuderla, senza fare errori che compromettano la prestazione: la forza della Juve degli anni scorsi è stata quella di essere molto cinica, sapeva soffrire e poi nelle occasioni che aveva faceva gol ed era difficile da rimontare. Era molto attenta in fase difensiva"

Che idea si è fatto di Dybala?

"Quest'anno è arrivato Morata e ha trovato difficoltà, anche perchè lo spagnolo è partito forte, poi c'è stato e c'è il discorso contratto, questo continuo palleggiare tra società e giocatore. Dybala deve dimostrare sul campo come ha detto Agnelli, con gol pesanti. Ieri lo avrei inserito prima ma da fuori è facile dirlo: se si deve vincere le gare non si capisce a volte perchè non entrino certi giocatori, ma il tecnico ne sa più di noi".