esclusiva Vigorelli e il Triplete Inter: "Grande emozione. Eto'o e la scommessa Champions..."

“Che emozione, quella di notte di Madrid rimarrà indelebile nel cuore e nella mente degli interisti, del presidente Moratti che dopo quarantacinque anni con una squadra straordinaria ha riportato l’Inter sul tetto d’Europa e di tutto l’ambiente nerazzurro”. Così a TuttoMercatoWeb Claudio Vigorelli, che l’anno del Triplete nerazzurro ha rappresentato Samuel Eto’o, Davide Santon, Dejan Stankovic e Marco Materazzi, ricorda il triplice successo interista. “Fu un’emozione forte - dice - pensando soprattutto alla scommessa vinta da Eto’o, il cui trasferimento iniziò un anno e mezzo prima con Marco Branca. All’ex dirigente dell’Inter dissi che se Samuel fosse arrivato in nerazzurro gli avrebbe fatto vincere la Champions. Ricordo - continua Vigorelli - che c’era una differenza di natura economica, che venne aggiunta come bonus Champions League. A dimostrazione della grande voglia e di quanto Samuel

credesse nel progetto Inter. Avendo avuto tanti assistiti in quegli anni ho vissuto l’ambiente Inter in modo forte. Vivere il Triplete da vicino - conclude l’agente - è stata una grande emozione che tutti i professionisti che fanno il nostro lavoro sognano di vivere”.