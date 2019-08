ESCLUSIVA TMW - Villa: "Bologna, Medel bel colpo. Sarà una guida per i giovani"

Il Bologna ha già accolto Gary Medel come nuovo rinforzo per il centrocampo. Il cileno torna in Italia dopo l'esperienza all'Inter: ""E' un giocatore importante che farà fare un salto di qualità alla squadra non solo dal punto di vista tecnico e tattico ma anche come mentalità", dice a TMW Renato Villa, il Mitico. "In campo dà tutto e sarà una guida per i giovani".

Lo sarà anche Palacio?

"Sì, lui è qui già da tempo e sarà un punto di riferimento come anche Dzemaili e Poli. Saranno questi i quattro giocatori che dovranno prendere per mano i giovani e far fare il salto di qualità a questa squadra. Manca un ultimo step".

Palacio sarà sempre decisivo?

"Sì, perchè la classe non ha età. Stesso discorso per Ribery: con lui la Fiorentina ha fatto un grande acquisto. E comunque Palacio non è giovane ma non è neanche così vecchio, ha trentasei anni e può ancora dare molto. Sarà determinante".

Che stagione si aspetta dal Bologna?

"Una salvezza tranquilla. Mi piacerebbe vedere il campionato della seconda parte della stagione passata, da quando è arrivato Mihajlovic, ma è dura perchè con quell'andamento significherebbe arrivare almeno sesti. Non credo si possa andare oltre la tranquillità, dico decimo-undicesimo posto".