esclusiva Villa: "Col Genoa ko per episodi ma bel Bologna. Gruppo mai sazio"

Ripartire subito per continuare a cullare i sogni europei. Il Bologna prova a riorganizzarsi dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Genoa. "E' stato un ko dettato soprattutto dagli episodi, tra cui l'espulsione di Schouten nel primo tempo. E quando una partita non si mette sui binari giusti poi è difficile da raddrizzare", dice a Tuttomercatoweb.com Renato Villa, detto il 'Mitico', ex calciatore rossoblù. "Resta un Bologna che fin qui in generale ha dimostrato di essere presente, attento e sul pezzo".

Per il prossimo match intanto ci saranno otto giocatori indisponibili...

"Sì, ma si tratta di giocatori che per lo più salteranno una partita e con qualche rincalzo credo che il Bologna possa comunque riuscirà a fare una buona gara".

Il sogno europeo deve esserci sempre?

"Giusto cullarlo, però è difficile da realizzare. Ci sono tante squadre in corsa, tra queste il Napoli, che sono più forti e più organizzate di noi (del Bologna, ndr). Alla lunga credo che i partenopei arriveranno prima del Bologna".

Finora comunque la forza dei rossoblù qual è stata?

"Il gruppo, oltre alla giusta determinazione. Sinisa ha messo in campo un bel Bologna dando alla squadra la voglia di attaccare e di non accontentarsi".

Non mancano poi i giocatori molto interessanti...

"Certo, da Orsolini a Skov Olsen passando per Barrow fino a Tomiyasu. E' chiaro che se hai tanti giovani qualcosa paghi. Però in ogni caso resta un gran campionato".

Anche se non arriverà l'Europa?

"Certo".