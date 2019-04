ESCLUSIVA TMW - Villa (Raisport): "Icardi? Spalletti non ha alternative"

Fonte: Alessandro Rimi da Appiano

Thomas Villa, giornalista di RaiSport, ha parlato dell'inversione a U di Spalletti in conferenza stampa di oggi, sottolineando come la scelta di convocare (e schierare) Icardi sia funzionale al momento interista. "Credo che abbia prevalso il buonsenso, Icardi è fondamentale, lo è sempre stato. Più che una telenovela era diventata una situazione ingestibile, che non si poteva protrarre ulteriormente. Restano nove partite per l'assalto a questa zona Champions League, fondamentale per i progetti del club".

Sulla titolarità. "Anche questa è una necessità per l'allenatore, non ha un'alternativa vera al centro dell'attacco, non c'è Lautaro Martinez, nessun altro può fare quel lavoro. È uno dei più bravi che esistano".

Sul posto in Champions League. "L'Inter è ancora terza, ha un vantaggio minimo ma importante. Le altre non mi pare che vadano a ritmi insostenibili per la squadra di Spalletti. Si può leggere anche in un'altra maniera. Serve un equilibrio dal punto di vista nervoso".