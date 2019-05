ESCLUSIVA TMW - Villa: "Miha attende valzer allenatori. Per salto serve poco"

© foto di Lorenzo Marucci

Il Bologna studia già il futuro dopo la salvezza targata Mihajlovic. E attende che proprio il tecnico serbo possa sciogliere le sue riserve e continuare con i rossoblù. Il patron Saputo oggi si è detto ottimista e la tifoseria spera anche se occorrerà aspettare ancora dieci-quindici gironi. "Tutti in effetti si augurano che Miha possa restare però secondo me lui aspetta che possa partire il valzer degli allenatori", dice a Tuttomercatoweb.com Renato Villa detto Il Mitico. "D'altra parte si può liberare la panchina della Lazio o anche quella della Sampdoria. Se Saputo vuol tenerlo deve davvero dargli i mezzi per poter fare ancora bene".

Di cosa ha bisogno il Bologna?

"Servono 3-4 giocatori di qualità oltre alla necessità di confermare i più forti. Credo che Saputo non voglia più ripetere una stagione del genere. Con pochi acquisti il Bologna potrebbe fare un campionato nella parte sinistra della classifica. Non ci vorrebbero, credo, neanche tantissimi soldi, per rafforzare la squadra".

Come vedrebbe l'ingresso di Sabatini nella dirigenza?

"E' sempre stato in grandi squadre. E' molto schietto e vuole trasparenza. Se gli vengono date certe garanzie è una figura importante ma se non viene fatto lavorare come dice lui è inutile".

Bigon lo confermerebbe?

"Con Sabatini sì. Non ha fatto male. gli si può imputare di aver scelto un tecnico inesperto ma ha anche puntato su calciatori che non hanno fatto per niente male come Danilo, Dijks, Skorupski, Santander".