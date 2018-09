ESCLUSIVA TMW - Villarejo (CadenaCope): "Mestalla fischierà CR7"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Valencia si prepara alla sfida contro la Juventus, in conferenza stampa il tecnico iberico Marcelino ha detto di rispettare ma non temere i bianconeri. Abbiamo raggiunto Rafa Villarejo, collega di Cadena Cope, per analizzare le parole e le emozioni dell’allenatore: “Domani esordirà in Champions League, l’ho visto emozionato. Esordirà contro una delle squadre favorite per la vittoria finale. Penso che oggi si sia mostrato molto fermo nelle sue convinzioni tattiche: non cambierà modulo né modo di giocare per fronteggiare il centrocampo della Juve. Io credo che abbia il massimo rispetto della Juve, e che sia condizionato dall’attenzione mediatica attorno a Cristiano Ronaldo. Però penso che possa dare fastidio alla Vecchia Signora”.

A proposito di CR7, come sarà accolto dal Mestalla?

“Senza alcun dubbio, la tifoseria domani vedrà Cristiano Ronaldo come se giocasse ancora nel Real Madrid. È un giocatore che non piace per la sua personalità, che con la maglia del Real Madrid ha fatto tanti gol al Valencia. Domani sembrerà ai tifosi un giocatore ancora madridista. Poi è un giocatore fantastico, ma fischieranno a ogni tocco di palla”.

Tante assenze per Marcelino.

“Penso che sia preoccupato non solo per le assenze, ma anche per la condizione di chi c’è. Parejo non è al meglio della forma e neanche Kondogbia lo era. È la colonna vertebrale del Valencia, poi in difesa Garay sarà fuori e bisogna vedere come giocherà Murillo, perché Diakhaby è vero che ha giocato in Champions ma ha poca esperienza. In attacco, poi, manca ancora un partner di Rodrigo”.

Si sente l’assenza di Zaza?

“L’ho già detto in altre interviste. O Batshuayi e Gameiro iniziano a segnare con continuità, oppure sentiremo il Mestalla cantare il nome di Zaza a breve. È un giocatore che ha segnato tanto e che entusiasma la tifoseria. O loro due iniziano a ingranare, oppure la gente vorrà indietro Zaza”.