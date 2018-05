ESCLUSIVA TMW - Villarreal, anche Samp e Lazio su Soriano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è solo l'Atalanta sul profilo di Roberto Soriano, centrocampista del Villarreal. La Sampdoria potrebbe pensare a un ritorno per la mezz'ala, così come la Lazio - che difficilmente avrà Cristante - ci ha messo gli occhi. Valutazione da 15 milioni di euro, ieri l'entourage del calciatore ha parlato con i dirigenti valenciani per capire i margini di manovra.