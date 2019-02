ESCLUSIVA TMW - Vinicio: "Hamsik? Finisca come lui vuole. Lascerà bel ricordo"

Occorre ancora aspettare per capire se Hamsik lascerà davvero il Napoli per trasferirsi in Cina al Dalian Yifang. I partenopei attenderanno fino a lunedì per verificare se si concretizzeranno le condizioni giuste per questa operazione. Nel frattempo un simbolo del Napoli come Luis Vinicio dice: "Aspettiamo i fatti, comunque il ragazzo ha già avuto dimostrazioni d'affetto da parte dei tifosi e se dovesse andar via lascerà comunque un bel ricordo. Andando in Cina avrebbe la possibilità di guadagnare molto, visto l'ingaggio che gli hanno proposto. Restando qui e vista la sua età resterebbe sui livelli italiani", dice a Tuttomercatoweb.com

Se dovesse andar via che Napoli sarebbe?

"C'è stato l'avallo del tecnico e i dirigenti si sono certamente parlati e avranno deciso di farlo partire anche per dargli la possibilità di ottenere il suo ultimo grande contratto".

Il Napoli avrà il sostituto giusto?

"Credo che ci siano soluzioni diverse, ma non voglio sostituirmi ad Ancelotti. In ogni caso, tornando ad Hamsik spero che la vicenda finisca come lui desidera".

Un'ultima considerazione su Fiorentina-Napoli di sabato...

"I partenopei devono stare attenti perché è una gara molto insidiosa ma possono vincere. La Fiorentina è una bella squadra, non c'è nulla da dire. E poi Chiesa sta andando alla grande"

Per lo scudetto discorso chiuso?

"Sì, la Juve è una grande squadra però ci sono anche altre cose da dire. Per lei c'è sempre un occhio di riguardo. Lo dico tranquillamente. Certe cose mi sembrano palesi".