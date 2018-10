ESCLUSIVA TMW - Vinicio: "Napoli, sei più forte del previsto. Allan fenomenale"

Un Napoli perfetto dall'inizio alla fine ha battuto il Liverpool e adesso può sognare il superamento del girone (è ancora lunga ma è in testa). "E' stato un successo eccezionale", dice a Tuttomercatoweb.com Luis Vinicio, ex partenopeo col Napoli nel cuore. "Non pensavamo forse che questa squadra potesse essere così forte e che fosse in grado di battere in questo modo il Liverpool che comanda il campionato inglese. Il Napoli ha dominato dall'inizio alla fine. Rispetto all'anno scorso la squadra ha già saputo riprendere tutte le sue qualità. Sono molto contento. L'unico rammarico è: perché non hanno fatto questa partita con la Juve? Ma so bene che ogni gara ha una sua storia. Ieri comunque si è avuta la dimostrazione che la squadra è forte, ben delineata in campo".

E Ancelotti, con le sue mosse, è stato uno degli artefici della vittoria....

"Sì, ha fatto vedere di essere un tecnico di grandi capacità. Sa come mettere i giocatori in campo, trasmette tranquillità ai calciatori. Questa squadra può andare forte anche in campionato".

Chi le è piaciuto in particolare ieri?

"Tutta la squadra, dal portiere in avanti. Parlando di un singolo mi sembrerebbe di fare un torto agli altri".

E Allan?

"Fenomenale. Per i contrasti, il movimento, la disponibilità al sacrificio. E' perfetto".