ESCLUSIVA TMW - Vinicio ricorda Massa: "Era un mio fedelissimo. Che dribbling"

La notizia della morte, ieri, di Giuseppe Massa, ex centrocampista d'attacco di Napoli e Avellino ha colpito in particolare la Campania, dove era molto conosciuto e apprezzato pur avendo giocato anche nell'Inter. Per ricordare la sua figura abbiamo contattato chi lo ha conosciuto davvero bene, Luis Vinicio. "La notizia della sua morte mi ha toccato molto - dice a Tuttomercatoweb.com - l'ho avuto con me per tantissimo anni ed è sempre stato un punto di forza delle mie squadre".

Lei lo ha avuto al Napoli e all'Avellino: come lo ricorda?

"Era una persona molto educata. Sempre allegro e disponibile, è stata un ragazzo che per me è stato molto importante".

Come giocatore come va ricordato?

"Era molto tecnico, aveva un fisico agile e una grande facilità nel dribbling. Giocava sull'ala e quando la palla arrivava a lui l'azione diventava spesso pericolosa".

Insomma, era un suo fedelissimo.

"Come dicevo, è stato a lungo con me ed è sempre stato un giocatore di riferim,ento delle mie squadre".