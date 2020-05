esclusiva Vitale: "Commisso è ambizioso: tenga sia Chiesa che Castrovilli"

Uomo mercato di grande esperienza a livello nazionale, Pino Vitale è stato uno degli artefici principali degli anni d'oro dell'Empoli. Per Tuttomercatoweb.com analizza quello che, a suo avviso, sarà il prossimo mercato. "Mi aspetto pochi soldi in giro. Poco denaro in circolazione e vedremo quel che succederà. Credo che ci saranno risparmi su tutto, anche sulle valutazioni dei calciatori".

Come di Chiesa e Castrovilli.

"La Fiorentina ha un Presidente ambizioso, che dice giustamente di non voler fare la comparsa. Se vuol fare una squadra forte come penso, deve tenere i giocatori migliori. Chiesa, perché è troppo importante e lo stesso vale per Castrovilli. Poi Amrabat, Pulgar, Kouamé, è un bel progetto che sta nascendo. Su questi ragazzi deve costruire il suo futuro".

E davanti?

"Punterei più su Vlahovic, mi piace più di Cutrone. Da uomo mercato dico Vlahovic".

Del suo Empoli che pensa?

"L'Empoli può rischiare anche di salire. E' una delle migliori in assoluto. Con Marino è cambiato tutto: è un buon allenatore, ha fatto giocare bene la squadra. Hanno fatto anche un bel mercato e questo è stato fondamentale: è a un punto dai play-off e ha chance per vincere". pundit