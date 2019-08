ESCLUSIVA TMW - Vitale: "Icardi? Il Tribunale può dargli ragione"

Pino Vitale parla a TMW di vari temi di attualità. L'ex ds dell'Empoli inizia dalla questione Icardi. "E' una bella grana, ma l'Inter conosceva il rischio, solo non poteva venirne fuori. Conte lo toglie dalle partitelle e dagli schemi: del resto lui fa l'allenatore, la società la società, mentre Icardi tiene questa posizione. E alla lunga comunque il tribunale può dar ragione a Icardi. Vedremo negli ultimi giorni che succede, magari aspetta gennaio e vedremo cosa matura. Ormai è un braccio di ferro. Quanto all'Inter come squadra va detto che ha un grande tecnico che porterà punti. Gli acquisti sono stati importanti e può dar fastidio ad una Juve che deve anche far fronte ad una perdita importante come quella di Chiellini. Napoli? Ha provato a prendere Icardi e offrendo 65 milioni ai nerazzurri e dieci milioni al giocatore aveva fatto un grande sforzo. Il mercato è stato ottimo. La Roma? Non mi fa impazzire, ha perso giocatori troppo importanti, ci sono varie scommesse anche se tenendo Dzeko ha fatto un buon colpo. Meglio la Lazio in questo momento che si basa su delle certezze e si riproporrà fra il quarto e il settimo posto. La Fiorentina? E' partita più tardi degli altri, ha preso giocatori importanti ed esperti come Boateng, Ribery e Caceres, quest'ultimo se sta bene è forte e di personalità. Ci sono poi giovani interessanti. Se i viola prendono Politano o De Paul si possono collocare fra il quarto e il settimo posto. Ho fiducia anch'io in Vlahovic, ha vent'nni e se un giocatore è forte è forte..."

