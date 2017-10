ESCLUSIVA TMW - Volpati: "Verona, confido in Pazzini. Il Chievo è più squadra"

Torna il derby di Verona, domenica all'ora di pranzo. E l'Hellas deve provare a dare continuità ai suoi risultati dopo la vittoria contro il Benevento. "E' stato un brodino che spero possa riscaldare gli animi e creare autostima per poter essere più coraggiosi e combattivi", dice a Tuttomercatoweb.com Domenico Volpati, ex centrocampista del Verona che conquistò lo scudetto nell'85. "Rispetto all'inizio della stagione qualche miglioramento è arrivato ma il Chievo resta una squadra a cui vanno fatti i complimenti. Chi la gestisce è capace, la continua permanenza in A è un risultato eccezionale".

Il Chievo peraltro è più collaudato del Verona...

"E' una squadra che si basa su una difesa molto solida. Non è spettacolare da vedere però alla fine riesce sempre a salvarsi con largo anticipo. Il Chievo sa creare problemi anche perché è molto abile nelle ripartenze. Il Verona invece ha il suo punto debole nella difesa".

L'attacco dell'Hellas è destinato a migliorare?

"Credo che progressivamente Pazzini possa tornare a brillare. All'inizio è stato tenuto sorprendentemente fuori dai titolari: recuperandolo anche psicologicamente può dare il suo contributo pure a livello di esperienza".

Chi sarà decisivo?

"Per il Verona spero proprio Pazzini. Mi auguro che possa ripartire alla grande. Il Chievo invece è da temere nel suo complesso perché a differenza del Verona gioca da squadra".