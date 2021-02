esclusiva Volpecina: "Napoli mai così impaurito. Difesa, errori che nemmeno alla scuola calcio"

Giuseppe Volpecina fa un'analisi profonda sul Napoli. Che va anche oltre il calcio. La squadra è in crisi e l'ex difensore partenopeo osserva: "Ci sono state varie componenti negative, dal covid agli infortuni alle polemiche. C'è stato un bel mix di... casini - dice a Tuttomercatoweb.com - e ora stiamo pagando con i risultati. Nel calcio se non stai bene con la testa e tutti non vanno d'accordo è dura far risultato. Ci vorrebbe adesso una gran prestazione con la Juve che però è forte. Con un pizzico di fortuna se battiamo i bianconeri cambia tutto. Varrebbe più del doppio e darebbe quel morale che manca all'ambiente. In campionato siamo lì pronti per l'obiettivo Champions. Certo, un ko farebbe aprire una crisi più profonda. Purtroppo qui c'è il difetto di ingigantire le polemiche e si crea quindi un circolo vizioso: chi si lamenta, gli altri rispondono e gli altri ancora ribattono. Ma ora è il momento id pensare a sabato e venirne fuori".

Per Gattuso sarà l'ultima spiaggia?

"Se la società non è più convinta di Gattuso, se vedono che non ha più la squadra in mano, a questo punto un sacrificio va fatto, ma non sono solo colpe. Le responsabilità sono di tutti, dalla società alla squadra".

Le colpe di De Laurentiis?

"Non è stata gestita bene la situazione: non siamo preparati alle sconfitte e ai momenti difficili, non sappiamo risolvere i problemi in casa. Le polemiche ripeto, sonon eccessive e i giocatori vanno in campo con paura. Non ho mai visto negli ultimi dieci anni una squadra così impaurita. L'unico sereno è Lozano che infatti riesce fare delle giocate: altri, come i difensori, sono super timorosi e ogni gara fanno svarioni che non fa neanche un ragazzo della scuola calcio. Non penso che questi difensori siano diventati all'improvviso dei brocchi. E poi tante altre situazioni, eravamo senza difesa contro una squadra che ti pressa e ti attacca. Presi due gol c'è stata una reazione: eravamo morti e a quel punto non si poteva che far meglio..."

Che pensa di Benitez e Mazzarri, eventuali sostituti di Gattuso?

"Non sono mai stato convinto dei ritorni, è comunque prematuro dirlo. Per il prossimo anno si parla di alleggerire gli ingaggi e ci sarà una squadra forse più giovane. Ci vuole un tecnico che sappia lavorare con giocatori di un certo tipo"