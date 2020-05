esclusiva Volpecina: "Rinnovo Mertens gran mossa. E così non rinforziamo una concorrente"

Il rinnovo di Mertens col Napoli fino al 2022 chiude una vicenda lunga e che a tratti aveva preoccupato non poco i tifosi partenopei viste le insistenti voci di un suo trasferimento all'Inter. "E' un gran colpo per il Napoli, un'ottima mossa perchè il belga non si discute", dice a Tuttomercatoweb.com Giuseppe Volpecina che con i partenopei vinse lo scudetto nel 1987. "Mertens ha sempre fatto vedere splendide cose e in più in questo modo non rinforziamo una concorrente".

Si aspettava che alla fine questo rinnovo sarebbe arrivato?

"Avevo delle perplessità perchè quando ci sono di mezzo tante squadre ci può anche essere qualche tentazione. E invece sono stati bravi sia il giocatore che il Napoli a trovare l'intesa su tutto. Mertens rappresenta un punto importante per iniziare a mettere le basi per l'anno prossimo".

Sarà sempre un titolare?

"Certo. Ha grandi colpi, fa la differenza e anche se non è giovanissimo sta bene fisicamente: è un brevilineo, è veloce e fa meno fatica di altri".

La permanenza di Mertens è importante anche per provare a convincere altri obiettivi del Napoli sul mercato?

"E' chiaro che è significativo quando vedi che una squadra non si indebolisce ma trattiene uno dei migliori. Ed è un incentivo per altri giocatori a venire al Napoli. Vuol dire che il programma è interessante".

La prossima mossa che lei farebbe?

"Bisogna vedere se partiranno Allan e Koulibaly. Il senegalese ha avuto un'annata disastrosa ma i motivi sono molteplici, tra infortuni e caos multe che hanno coinvolto tutti. Ma non si è dimenticato come si fa a giocare e se è al 100% non ce n'è per nessuno. In ogni caso se parte lui servono un paio di difensori di livello e se va via anche Allan occorrerà un centrocampista di spessore. Se restano entrambi prenderei un giocatore per reparto".