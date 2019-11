© foto di Lorenzo Marucci

Mario Balotelli fa sempre discutere e dopo la mancata convocazione per il match di ieri contro la Roma, il Brescia cerca di recuperarlo. "E' chiaro che fino a questo momento non è riuscito a dare ciò che la gente si aspetta da lui", dice a TMW l'ex bresciano Sergio Volpi. "Credo che comunque la storia tra Balo e il Brescia possa andare avanti e mi auguro che mario sia pronto a lottare per gli obiettivi della squadra".

Perchè Balotelli non riesce a decollare?

"E' un giocatore con grandi potenzialità, ma non è ancora riuscito ad esprimere fino in fondo le sue enormi qualità. Ha ancora tempo per farlo".

Ma un allenatore come deve rapportarsi con lui?

Credo che sia il giocatore che debba mettersi a disposizione del tecnico e l'allenatore deve far rendere al meglio il calciatore. Il giocatore deve capire cosa vuole il tecnico da lui. Certo, poi ci sono alcuni giocatori a cui bisogna concedere qualcosa in più però poi sul campo devono dimostrare di saper fare la differenza".