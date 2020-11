esclusiva Volpi: "La Samp può essere una bella sorpresa. A Quagliarella non rinuncio"

Alla vigilia del derby della Lanterna, è intervenuto nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttoemrcatoweb.com, Sergio Volpi, ex capitano blucerchiato: "Col Bologna dopo il gol subìto la squadra di Ranieri si è un po' spenta, ora c'è il derby che è sempre particolare, vedremo chi gestirà meglio le emozioni e la voglia di vincere".

Adrien Silva le piace? Emergerà?

"Bisogna avere pazienza ma è un ottimo calciatore e verrà fuori completamente. Mi piace anche Thorsby, è una bella sorpresa e ci mette sempre l'anima. A lui non si può rinunciare, si fa sentire e valere"

Quagliarella dovrebbe rifiatare un po'?

"Può risolvere le partite da un momento all'altro: per quel che ho visto ha bisogno di una spalla vicino ma a lui in campionato non rinuncerei".

E la classifica della Samp è quella che si merita?

"Per me può essere la sorpresa del campionato se i calciatori migliori riescono a dimostrare il loro valore. Non so se può essere da Europa ma può dar fastidio a tante".

