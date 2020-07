esclusiva Volpi: "Samp, ieri serviva più convinzione. Quaglia ancora simbolo e leader"

Sergio Volpi, grande ex della Samp ha commentato a TMW la sconfitta dei blucerchiati nel derby. "Gara storta, la Samp ha permesso al Genoa di lottare fino alla fine per la salvezza... L'assenza del pubblico e qualche motivazione in più per il Genoa hanno fatto la differenza. La partita comunque è girata intorno agli episodi. Purtroppo il risultato è sfavorevole, alla Samp è mancato quel pizzico di cattiveria in più. Mi dispiace, pensavo potesse esere un'altra gara. Ora si riparta da Ranieri che ha dato identità alla squadra. E Quagliarella sarà ancora il leader. Tra i centrocampisti Vieira ha alti e bassi, ma se trova continuità può far bene".

