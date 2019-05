ESCLUSIVA TMW - Watford, Finco: "Pochettino-Juve? Un punto di domanda"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Pochettino alla Juventus sarebbe un punto di domanda". A dirlo è Antonio Finco, ex assistant coach di Walter Mazzarri al Watford, rimasto nei quadri dirigenziali dei londinesi dopo l'addio del tecnico del Torino e, per questo, voce autorevole in tema Premier League. "Ha grandi offerte, il suo lavoro è molto apprezzato, è in crescita continua con il suo Tottenham. La squadra gioca bene e ha lanciato giocatori come Dele Alli. È quarto in classifica, è in finale di Champions League, tutto è molto positivo. Vedremo come va la finale".

Quindi non sarebbe un profilo corretto?

"Potrebbe essere l'allenatore giusto, dipende che programmi ci sono. Non perché non sia bravo, bensì perché ci sono tante piccole differenze tra il calcio italiano e quello inglese. Sommate diventando un bel burrone. Dal tipo di allenamento, dal calendario. Un allenatore portato dalla Premier, che non è mai stato in Italia, è sempre un rischio. Per lui si è parlato anche di United".

C'è una penale, però.

"Nel calcio inglese nothing is impossible. Poteva essere lui, poteva essere Conte, entrambi erano nella short list. Solskjaer doveva essere un traghettatore, i risultati sono stati deludenti per lo United. Lui, comunque, si sente a fine ciclo. Il Paris Saint Germain potrebbe essere una buona scelta".

Agnelli sogna Guardiola.

"Credo non ci sia possibilità. C'è il discorso del ban dalle coppe europee, ma lui è al centro del progetto City. È in uno dei migliori club d'Europa, ha maggiori possibilità di budget, ha una squadra fortissima. L'idea è quella di vincere la Champions, poi il City non ha la tradizione dello United, ma è sempre stata la seconda squadra di Manchester e ora è la prima, risultati alla mano".

E se non vincesse nulla?

"Guardiola è stato fortunato, nel progetto c'è Begiristain, si è portato due dirigenti, c'è una visione comune del futuro. Per dire, allo United non c'è la stessa cosa, i commentatori da Neville a Rio Ferdinand sottolineano come non ci sia una persona adatta a fare il mercato. D'altra parte è vero, il club viene accusato di pensare solo alla parte di entertainment, commerciale, senza i risultati sportivi. Basti pensare a quello che è successo a Mourinho, una società solida lo avrebbe supportato, magari mettendo ai margini Pogba".

Quindi Pochettino no, Guardiola nemmeno... Klopp?

"Per ora è il manager dell'anno, senza dubbio. E farebbe benissimo in Italia, ha già vissuto la multiculturalità del calcio, in grandi squadre sia in Germania che in Inghilterra. Può andare dappertutto, la sua vittoria contro il Barcellona è un colpo geniale, pure nelle capacità di leader. Aveva fuori due calciatori fondamentali, è stato bravissimo nel pre, nel discorso prima della gara, non ha messo pressione ma ha fatto sognare i suoi calciatori. Credo sia il migliore del calcio inglese".

Difficilmente verrà in Italia, però.

"Perché il suo ciclo non è finito, mentre per Pochettino sì. Cosa potrebbe fare più di vincere la Champions con il Tottenham? Ma anche arrivare in finale, sarebbe difficilmente ripetibile. La grande differenza tra allenatori top e quelli di alto livello è quella di fare la scelta giusta al momento giusto. È una delle parti più importanti della carriera. Ranieri al Leicester avrebbe dovuto andarsene perché sarebbe rimasta la patina vincente del miracolo. Ora si è un po' annacquata, dopo Nantes, Fulham e la stessa Roma. Erano più i rischi dei vantaggi".

Un po' come Gasperini all'Atalanta?

"Alle volte gli allenatori sbagliano delle scelte perché è difficile dire di no. Ranieri sapeva di non poter vincere nuovamente la Premier League, sicuramente non avrebbe vinto la Champions. Alle volte un no porta a dei sì molto importanti. Come i giocatori di altissimo livello, non devi finire la carriera in panchina. Platini, uno dei più grandi, ha smesso a 32 anni".

Intanto domani il Watford potrebbe decidere la Premier, giocando contro il Manchester City.

"La squadra più forte d'Europa, con il Liverpool. Sono destinate a rimanere nelle grandi d'Europa nel prossimo futuro. Poi in finale ci è arrivato il Tottenham, ma può capitare. Quando sei all'Etihad sembra di essere in salotto, mentre ad Anfield sei nella tana delle tigri. Tifo per noi? Quando una squadra piccola incontra un top club è normale che la gente tifi per il club meno blasonato. Succede ovunque".