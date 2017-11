ESCLUSIVA TMW - Watford, in due su Okaka: c'è anche il Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Okaka sta vivendo una stagione da separato in casa al Watford, dopo un buon impatto - pur frenato dagli infortuni - nell'anno passato. Dopo il gol al Liverpool, alla prima partita, Marco Silva ha deciso di preferirgli sistematicamente Gray. Probabilmente ha contribuito anche il rifiuto - da parte del giocatore - di andare all'Udinese, questo a causa delle richieste di Olympique Marsiglia e Siviglia. La valutazione, 20 milioni di euro, è stata un ostacolo per l'addio dell'attaccante ex Samp e Anderlecht: ora però c'è nuovamente l'interesse della società francese, per gennaio, ma anche un inserimento del Milan. I rossoneri non hanno intenzione di spendere e Okaka sarebbe un'alternativa low cost (se il Watford abbasserà le richieste) per l'attacco di Montella.