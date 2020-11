esclusiva Wilson: "Lazio, che caparbietà. Caicedo? Sarebbe stato sciocco farlo partire"

Una vittoria così è da ricordare a lungo. La Lazio pareva aver perso ieri col Torino, poi nei minuti di recupero prima ha pareggiato. quindi ha vinto con la zampata di Caicedo. "E' un successo frutto della caparbietà", dice a TMW Pino Wilson, grande ex dei biancocelesti. "Tra l'altro dopo il rigore, Immobile va a riprendersi il pallone per rimetterlo a metà campo quasi come se avesse avuto una illuminazione...".

Caicedo invece sembrava dovesse essere ceduto in estate.

"Al di là del gol di eri, credo che sarebbe stata una sciocchezza darlo via. E' un giocatore molto importante ed è quello che più si avvicina per caratteristiche ad Immobile. Non posso invece ancora giudicare Muriqi, che ancora è alla ricerca della miglior condizione".

E a suo parere che ruolo potrà recitare questa Lazio in campionato?

"Pian piano risalirà la china. Adesso ha ancora un po' di distanza dalle prime ma tutti devono fare i conti con questa situazione legata al Covid. La Lazio ha i calciatori forti e può ripetersi rispetto all'anno passato. Certezze non ce ne sono però quando può giocare al completo si vede la sua qualità e il suo carattere".

La vittoria di ieri richiama quella contro il Cagliari dell'anno scorso...

"E' vero. Spero che possa essere l'avvio di una sequela di successi".