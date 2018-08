ESCLUSIVA TMW - Wilson: "Milinkovic: serata storta. Il mercato non c'entra"

© foto di Federico Gaetano

La sua prestazione contro il Napoli ha fatto molto discutere, tanto che si è parlato anche di un Sergej Milinkovic-Savic distratto, e deluso, dalle tante voci di mercato che lo hanno riguardato nel corso delle ultime settimane. Per parlare di tutto questo e di quali potranno essere gli obiettivi stagionali della Lazio, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato l'ex bandiera biancoceleste, Pino Wilson, che ha affermato: "Credo che per Milinkovic sia starta solo una giornata storta. Dopo novanta minuti non si può valutare. La Lazio oltre tutto ha perso contro una squadra che lotterà per lo Scudetto. Penserei di più alla sua prestazione negativa che alle voci di mercato che lo hanno riguardato".

Sabato di fronte alla Lazio ci sarà la Juventus, la squadra che più di ogni altra ha pensato a Milinkovic nel corso dell'estate. Pensa che sarà una motivazione in più per il serbo?

"Essere corteggiati da una società di questo rango fa piacere e vorrà mettersi in mostra. Spero che non giochi per se stesso ma le motivazioni saranno tante. Deve mettersi però al servizio della squadra, perché il rischio è che voglia strafare, cosa che potrebbe essere controproducente sia per lui che per tutta la Lazio".

Quali sono gli obiettivi stagionali della squadra di Inzaghi?

"La Lazio deve puntare alla qualificazione in Champions League. La rosa è rimasta quella dell'anno scorso ma è stata allungata la panchina con giocatori importanti come Badelj e Berisha. Credo poco nelle rivoluzioni, la squadra ha bisogno di continuità. La Champions è l'obiettivo, anche se le altre squadre si sono rinforzate molto. Bisognerà vedere se quelle che hanno cambiato tanto avranno bisogno di tempo per oliare i meccanismi".